Casasco “Migliorare l’età biologica incidendo sul sistema economico”

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo bisogno di sistema e di intervenire attraverso l'attività fisica sulla salute degli italiani in un momento in cui l'età anagrafica invecchia e quindi dobbiamo portare le persone ad un'età biologica migliore, incidendo sul sistema economico che deve essere retto a favore di tutto il Paese, non solo economicamente ma in termini di salute". Lo ha detto il presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, Maurizio Casasco a margine del Congresso Nazionale FMSI "Età Biologica. Età Anagrafica 3.0", in corso al Cavalieri di Roma. "È una grande sfida che la Federazione vuol fare a favore di tutti i cittadini del Paese e del sistema sanitario italiano. Abbiamo la possibilità come specialisti della medicina dello sport di definire qual è l'età biologica rispetto all'età anagrafica, introducendo il concetto di capacità funzionale oltre al parametro clinico", ha aggiunto Casasco. mec/gm/gtr