Casasco “La medicina dello Sport può dare tanto al Paese”

ROMA (ITALPRESS) - Si è chiuso a Roma il 37esimo Congresso nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana, dal titolo “Età biologica, età anagrafica 2.0. Una longevità in salute”. "E' stato un grande successo soprattutto in termini di partecipazione con 3.000 medici che hanno seguito i più importanti relatori internazionali sulle novità in campo biologico e di medicina dello sport", ha spiegato il presidente della Fmsi, Maurizio Casasco. spf/ari/red