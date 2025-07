Casasco “Attività fisica come prevenzione fondamentale per il Paese”

ROMA (ITALPRESS) - "Sarà importante intervenire a livello legislativo su dei vantaggi fiscali alle famiglie che possono fare attività fisica come prevenzione secondaria e terziaria. Come responsabile del dipartimento economico di Forza Italia cercheremo di intervenire con proposte di legge in questo senso, è fondamentale per le persone e soprattutto per il Paese". Così Maurizio Casasco, presidente Fmsi ed Efsma, a margine della presentazione del documento intersocietario Fmsi - Sic Sport, con la collaborazione di Sic e Anmco "La prescrizione dell'esercizio fisico in ambito cardiologico". spf/ari/gtr