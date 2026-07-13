Toni “Palermo piazza da A, può essere l’anno buono”

TRABIA (ITALPRESS) - “L'anno scorso sono arrivati a un passo ma, con tutti gli scongiuri del caso, sono convinto che questo sarà l'anno del Palermo”. Luca Toni, a margine della presentazione del progetto Trabia Football Club, si dice convinto che i rosanero guidati dall'ex compagno di nazionale Pippo Inzaghi possano centrare l'obiettivo promozione. “Palermo è una piazza che merita la serie A e penso che anche la serie A abbia bisogno di piazze come Palermo, secondo me è l'anno buono”, le parole dell'ex attaccante. col/glb/gtr