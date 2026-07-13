Medio Oriente, Tajani “Su sanzioni ai coloni israeliani serve l’unanimità”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - Su eventuali sanzioni ai prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania "non siamo pregiudizialmente contrari", ma "credo che (la misura) dovrà essere approvata all'unanimità". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Bruxelles, a margine del Consiglio Ue. "Credo si debba fare una valutazione approfondita", ha aggiunto. Riguardo al ministro israeliano Ben-Gvir, "siamo favorevoli a sanzioni", ha poi osservato Tajani, ma anche in quel caso "serve l'unanimità". "Noi continueremo a cercare di convincerli", ha infine precisato a proposito di coloro che finora hanno mostrato contrarietà all'ipotesi. lcr/col4/xf4/azn