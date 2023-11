Casa, Tajani “Aiutare le giovani coppie”

ROMA (ITALPRESS) - “La casa per noi italiani non è soltanto l’insieme di mattoni e cemento armato, è la dimora degli affetti. Dobbiamo permettere ai giovani di poter avere la loro dimora perché avere una casa di proprietà per noi italiani rappresenta avere una base solida". Così il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, in occasione del convegno per i 30 anni di Consap Spa. xb1/sat/gsl