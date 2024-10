Casa mia quanto mi costi, affitti sempre più salati in Italia

ROMA (ITALPRESS) - In Italia più di 3,8 milioni di famiglie vivono in una casa in affitto. La maggior parte sono concentrate nelle regioni del Centro Nord. La fotografia è stata scattata dalla Uil Servizio lavoro, coesione e territorio e da Uniat, su dati dell'Agenzia delle entrate.