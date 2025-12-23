Caruso “Premio letterario per i giovani scrittori che valorizzano la Lombardia”

MILANO (ITALPRESS) – Aprono oggi le candidature al Premio letterario ‘Futura – Raccontare la Lombardia – il territorio, i Giochi Olimpici, le passioni’, promosso dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e sostenuto dalla Regione Lombardia. L’iniziativa si propone di valorizzare il territorio lombardo attraverso la narrazione delle sue peculiarità e, al tempo stesso, di offrire opportunità concrete ai giovani scrittori. Possono concorrere scrittori esordienti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, con opere incentrate su aspetti o contesti che riguardano la Lombardia: valori, identità, storia, tradizioni sociali e culturali, personaggi e luoghi. “Questo premio – afferma l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso – nasce dalla volontà di garantire, da un lato, un’occasione di crescita e visibilità agli autori emergenti, sostenendo i giovani che desiderano intraprendere carriere nelle professioni culturali; dall’altro vuole di incentivare produzioni letterarie che mettano al centro la Lombardia con le sue caratteristiche e particolarità. Tutti i generi letterari sono ammessi. Il concorso ha come finalità la selezione di 26 racconti che confluiranno in un’antologia che verrà pubblicata dalla Fondazione Mondadori e presentata in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino”.

“La Lombardia – conclude l’assessore – è la prima regione d’Italia per produzione editoriale, rappresentando circa il 50% dei titoli pubblicati a livello nazionale. Ospitiamo il maggior numero di case editrici e ci distinguiamo anche per una percentuale di lettori ben al di sopra della media nazionale. Supportare iniziative come questa significa contribuire a consolidare questi primati, anche in relazione alla vetrina olimpica. Il concorso darà infatti risalto anche agli aspetti legati ai Giochi Invernali di Milano-Cortina”. Il termine ultimo per l’invio dei racconti è fissato per il 20 gennaio 2026; la cerimonia di premiazione si terrà a maggio 2026.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).