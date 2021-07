LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Adrian Agius, uno dei fratelli accusati di aver procurato la bomba usata per uccidere la giornalista maltese Daphne Caruana Galizia è stato arrestato a Zebbug, Malta, poche ore dopo il suo ritorno dalla Sicilia. L’arresto è avvenuto il 4 dicembre 2017.

Martedì mattina altri testimoni hanno testimoniato contro i fratelli Adrian e Robert Agius, noti come Tà Maksar, e i loro ssociati Jamie Vella e George Degiorgio.

L’ispettore di polizia Malcom Bondin ha ricordato che gli era stato detto che Adrian Agius era appena tornato a Malta dalla Sicilia. Alla domanda sulla reazione di Agius quando gli è stato detto che era stato arrestato in relazione all’omicidio di Caruana Galizia, Bondin ha detto che Adrian Agius è rimasto calmo. Il testimone ha aggiunto che Agius aveva spiegato di essere appena tornato da un ritiro in Sicilia e di aver visto la presenza della polizia intorno al garage. La sua macchina era ancora carica di vestiti dopo il suo viaggio in Sicilia.

I fratelli Agius sono accusati di aver acquistato la bomba utilizzata per uccidere la giornalista Daphne Caruana Galizia mentre George Degiorgio sta affrontando un procedimento separato per l’omicidio di Caruana Galizia insieme al fratello Alfred Degiorgio.

(ITALPRESS).