PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha convocato una Giunta straordinaria per le 16 di oggi. L’unico argomento all’ordine del giorno sarà la presentazione del ricorso all’Antitrust sulla questione del “cartello” tra Ita e Ryanair sulla rotta Palermo-Roma. La Giunta

acquisirà parere sulla fondatezza e darà conseguente mandato al ricorso. La Regione si rivolgerà a una struttura esterna esperta in antitrust. Il Governatore della Sicilia già nella giornata di ieri aveva annunciato il ricorso l’Antitrust in quanto: “Lo scandalo del caro voli che da tempo colpisce i siciliani deve trovare una risposta, immediata ed efficace”.

– foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).