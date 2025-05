Carta “La Favorita deve diventare il quartiere vegetale di Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) - A lungo abbandonato a se stesso o luogo occasionale di iniziative sportive e culturali, il parco della Favorita si appresta a iniziare una seconda vita che lo vede come un "quartiere vegetale" in cui concentrare attività di vario genere, non solo ricreative: il Comune di Palermo ha presentato un piano di fattibilità che, con un finanziamento di 10 milioni di euro provenienti dai fondi europei, favorirà la rigenerazione dell'intera area. A illustrare l'evoluzione dei lavori è l'assessore alla Rigenerazione urbana Maurizio Carta: "Questa prima porzione (che lega la Favorita a Villa Niscemi, ndr) serve all'innesco del processo di rigenerazione e ha a che fare con un patrimonio monumentale e vegetale, con la sistemazione di alcune aree anche per il tempo libero o per una passeggiata; dopodiché avremo una porzione dedicata ad una componente monumentale ed ecologica del parco, ma si cominciano a intravedere anche porzioni che servono ai cittadini, per far sì che questo parco diventi un quartiere vegetale, il 26esimo quartiere della città, ovvero un luogo dove trascorrere la giornata godendo della bellezza ecologica della natura e di alcuni luoghi in cui poter lavorare. Ci saranno aree di co-working, si potrà fare attività sportiva ma anche la mobilità sarà rivoluzionata per poter consentire che tutto si svolga in sicurezza". xd8/vbo/mca3