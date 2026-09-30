Home Video News Economia Carta “Dedicata a te”, istruzioni per l’uso Video NewsEconomiaFocus EconomiaPillole Carta “Dedicata a te”, istruzioni per l’uso 30 Settembre 2026 NAPOLI (ITALPRESS) - Carta "Dedicata a te": chi ne ha diritto e come usarla. Il punto dell'economista Gianni Lepre. sat/gsl ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Cronaca Tg News – 30/9/2026 Pillole Tg Sport – 30/9/2026 esteri Qui New York! – Apocalittici o integrati? 4 conferenze per riflettere sull’IA esteri Cina, riuscito il primo trattamento ortodontico al mondo su un panda Economia La sicurezza nazionale passa dal digitale, la sfida di CyberShield AI Italia