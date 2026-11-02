PALERMO (ITALPRESS) – ItaliaSquisita in partnership con Adv Maiora Comunicazione Integrata e in collaborazione con il Grand Hotel et des Palmes organizzano per lunedì 9 novembre, dalle 19, un evento straordinario dedicato alla valorizzazione della grande cucina d’autore in Sicilia. La serata si terrà a Palermo e vedrà protagonisti chef stellati Michelin, maestri della tradizione e della pasticceria, talenti emergenti, professionisti della pizza e panificazione, della mixology e del buon bere, per un autentico viaggio sensoriale attraverso i sapori e le eccellenze del territorio.

Gli ospiti saranno accompagnati in un itinerario gastronomico che, dall’aperitivo al dessert, si articolerà nei saloni dello storico Grand Hotel et des Palmes, iconica struttura di lusso a 5 stelle situato nel cuore di Palermo.

I protagonisti della serata serviranno personalmente le loro creazioni, offrendo l’opportunità di un dialogo diretto con l’alta gastronomia del territorio. L’esperienza sarà arricchita da una selezione di vini pregiati e cocktail d’autore.

Come da tradizione, l’iniziativa avrà anche un fine benefico: l’intero ricavato sarà devoluto al Centro antiviolenza e di prevenzione Le Onde ETS, attiva dal 1992 e che nel 1998 si costituisce in ONLUS, con la mission di produrre azioni volte alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza verso donne, bambine e bambini. Le Onde svolge attività di ricerca, avvio e supporto di reti e implementazione di servizi contro la violenza maschile verso le donne e i minori, e la violenza di genere. Opera a livello comunale, sovracomunale, regionale, nazionale e transnazionale, in proprio o in partnership. E’ componente del Forum del partenariato della Regione Siciliana e del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere in Sicilia, ha fornito il proprio contributo sui temi inerenti alla violenza maschile verso donne e bambine/i rispetto all’attivazione di politiche regionali sul tema.

– foto ufficio stampa ItaliaSquisita e ADV Maiora Comunicazione Integrata –

(ITALPRESS).