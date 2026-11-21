MESTRE (VENEZIA) (ITALPRESS) – Siamo ormai alle porte dell’inverno e per molti nuclei familiari il caro bollette potrebbe tradursi nell’impossibilità di scaldarsi e di illuminarsi adeguatamente. Stando ai dati del 2024, gli ultimi disponibili, le maggiori difficoltà si concentrano soprattutto nel Sud, in particolare in Puglia. Qui sono oltre 302.500 le famiglie in difficoltà, per un totale di quasi 700.000 persone. Subito dopo troviamo la Calabria, con più di 143.400 famiglie coinvolte (oltre 318.000 persone) e il Molise, dove le famiglie in forte disagio sono 22.650 (quasi 49.000 individui). I nuclei “scivolati” in queste condizioni di povertà energetica sono composti principalmente da anziani soli, da genitori stranieri e da realtà con un elevato numero di minori. Le situazioni meno gravi, invece, interessano le Marche, il Friuli Venezia Giulia e il Lazio.

Complessivamente le famiglie italiane interessate da questa forma di deprivazione sono 2,4 milioni (pari al 9,1 per cento del totale nazionale). I dati sono stati elaborati dall’Ufficio studi della CGIA su fonti Istat e OIPE. Si tratta di famiglie che faticano a sostenere le spese essenziali per l’energia elettrica e il riscaldamento. Tuttavia, secondo la CGIA, alla luce dei recenti rincari dei prezzi dell’energia elettrica e gas registrati negli ultimi nove mesi, è molto probabile che in questo inverno la situazione sia destinata a peggiorare, con un aumento generalizzato della povertà energetica in tutto il Paese. Secondo nostre stime, nel 2026 rispetto al 2025 i rincari per le famiglie dell’energia elettrica potrebbero essere del 21,3 per cento e per il gas del 23,2.

Secondo l’OIPE, una famiglia si trova in condizione di povertà energetica quando non riesce ad accedere a servizi energetici essenziali – come riscaldamento, raffrescamento, illuminazione e uso degli elettrodomestici – a un costo sostenibile rispetto al proprio reddito. Si tratta di un fenomeno complesso che emerge dall’interazione tra vulnerabilità economica, qualità dell’abitazione e livelli dei prezzi energetici. Un primo caso tipico riguarda le famiglie che sostengono una spesa energetica eccessivamente elevata rispetto al reddito disponibile. Ad esempio, nuclei a basso reddito che vivono in abitazioni poco efficienti possono arrivare a destinare una quota molto alta delle proprie entrate al pagamento delle bollette. In questi casi, l’elevato fabbisogno energetico è spesso legato a edifici mal isolati o a impianti obsoleti.

Un secondo esempio è rappresentato dal cosiddetto sotto-consumo energetico. Alcune famiglie, pur di contenere la spesa, rinunciano a servizi essenziali: limitano l’uso del riscaldamento in inverno o evitano il raffrescamento durante l’estate. Questo comportamento, definito anche “deprivazione nascosta”, indica una condizione di disagio non sempre visibile nei dati di spesa. Un ulteriore segnale di povertà energetica è la difficoltà nel pagamento delle bollette, con ritardi, accumulo di arretrati o rischio di distacco delle forniture. A ciò si aggiunge l’incapacità di mantenere condizioni abitative adeguate, come temperature confortevoli o ambienti salubri, spesso compromessi da problemi di umidità o muffa.

Infine, alcune categorie risultano particolarmente vulnerabili, tra cui anziani soli, famiglie numerose e nuclei con redditi instabili. In sintesi, la povertà energetica non è solo una questione di reddito, ma il risultato di molteplici fattori che incidono sulla qualità della vita delle famiglie. Dopo l’inizio del conflitto nel Golfo Persico, nel nostro Paese i prezzi dei beni energetici sono tornati a salire spaventosamente, sottolinea la CGIA. Tra il febbraio e novembre di quest’anno, quello del gas è salito del +161,5 per cento; attualmente questa materia prima ha raggiunto il prezzo di 92 euro a MWh. Sempre in questo arco temporale, il costo dell’elettricità ha subito un’impennata del 127 per cento; in questo mese il prezzo ha raggiunto i 260 euro a MWh. Secondo la CGIA artigiani e commercianti pagano due volte il caro bollette. Sette artigiani e commercianti su dieci lavorano da soli: niente dipendenti, niente aiuto in famiglia. Sono titolari di partita IVA che ogni giorno tengono in piedi botteghe, negozi e attività di servizio. Sono il tessuto vivo delle nostre città, eppure vengono trattati come invisibili.

Il caro energia, evidenzia la CGIA, li sta colpendo con una violenza che non ha eguali, e li colpisce due volte. La prima a casa, dove come qualsiasi famiglia devono fare i conti con bollette di luce e gas sempre più pesanti. La seconda in bottega, dove i costi sono ancora più alti: accendere le luci, scaldare un laboratorio d’inverno, raffrescare un negozio d’estate non sono scelte, sono necessità quotidiane a cui non si può rinunciare. Ogni aumento dei prezzi energetici si abbatte su margini già ridotti all’osso. Chi lavora da solo non ha nessuno con cui dividere il peso, nessuna struttura che possa assorbire il colpo. E a pagare il prezzo più alto sono i giovani. Chi ha appena aperto un’attività non ha alle spalle anni di risparmi, né clientela consolidata, né margini di manovra per assorbire rincari improvvisi. Parte con i costi di avvio, con le difficoltà di accesso al credito, con bollette già insostenibili. Il risultato è una pressione economica che cresce di anno in anno. Molte microimprese sono costrette a ridurre i consumi, a rimandare gli investimenti, a stringere i denti pur di tenere alzata la saracinesca.

I rincari delle bollette di luce e gas previsti per l’anno in corso dovrebbero provocare, secondo l’Ufficio studi della CGIA, un prelievo aggiuntivo ai bilanci delle famiglie italiane di 9,8 miliardi di euro. A livello regionale è la Lombardia che in termini assoluti subisce l’aggravio più importante: rispetto al 2025 il rincaro è pari a quasi 2,1 miliardi di euro. Seguono il Veneto con +993 milioni, l’Emilia Romagna con +959 e il Lazio con +795. Chiudono la graduatoria nazionale la Basilicata con +89 milioni di euro, il Molise con +46 e la Valle d’Aosta con +17.

Il caro vita “esploso” negli ultimi mesi ha una causa precisa, secondo la CGIA: l’impennata dei prezzi dell’energia. Ed è su questo fronte che bisogna agire per attenuarne gli effetti, mettendo un freno ai rincari di gas, ed energia elettrica. Come? Replicando a livello europeo la misura già adottata tra il febbraio 2023 e il gennaio 2025: il tetto al prezzo del gas in tutta l’Ue. Allora, con una soglia massima fissata a 180 euro al megawattora, il costo della materia prima fu messo al riparo dalle speculazioni e le bollette poterono scendere in modo significativo. Con le piazze d’Europa piene di manifestanti contro il carovita, resta difficile capire che cosa stia aspettando Bruxelles per intervenire, sottolinea la CGIA.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).