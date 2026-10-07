Caro bollette, da Edison Energia soluzioni per ridurre costi e spesa

MILANO (ITALPRESS) - Edison Energia ha presentato a Milano le iniziative per stare vicino alle famiglie che stanno affrontando il caro bollette. La ricetta della società del gruppo Edison punta su promo e specifici bonus nel breve periodo e, nel lungo periodo, sull’incentivazione all’autoconsumo con investimenti in impianti fotovoltaici e adesione alla nuova comunità energetica di Edison Energia, Comunità del Sole. f03/fsc/gtr