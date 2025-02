SALERNO (ITALPRESS) – In occasione dell’imminente ricorrenza del Carnevale, la Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato i controlli a tutela del settore dei beni e dei servizi, con lo scopo di contrastare il commercio di articoli non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti. Nell’ambito di questi interventi, in una prima operazione, le Fiamme Gialle della Compagnia di Vallo della Lucania hanno rinvenuto e posto sotto vincolo cautelativo, in due distinti esercizi commerciali, circa 31 mila articoli privi delle necessarie certificazioni, delle indicazioni e delle avvertenze per l’uso previste dalla normativa in materia di tutela del consumatore.

In un secondo caso, i Finanzieri della Tenenza di Sala Consilina hanno sequestrato oltre 14 mila articoli, tra maschere, coriandoli, gadget e travestimenti, pronti per essere posti in vendita e privi delle prescritte informazioni di sicurezza. I prodotti posti sotto sequestro sono stati così tolti dal mercato e i titolari degli esercizi commerciali sono stati segnalati alla competente Camera di Commercio per l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative, fino ad un massimo di 30 Mila euro.

(ITALPRESS).

-Foto ufficio stampa Gdf-