Carlo Conti “Felice di aver contribuito alla campagna antinfluenzale”

ROMA (ITALPRESS) - "Sembra strano ma ho superato i 60 anni e, ho sentito dire, che quelli che hanno superato i 60 anni è bene che si facciano il vaccino antinfluenzale, quindi mi sono sentito leggermente coinvolto". Lo ha detto Carlo Conti a margine della conferenza di presentazione della campagna di comunicazione nazionale sulla vaccinazione antinfluenzale 2025-2026, realizzata dal Ministero della Salute con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio e la Rai, di cui il conduttore televisivo è il volto. "Credo che sia una cosa estremamente importante e se la mia faccia e la mia popolarità possono essere utili a qualche mio coetaneo per capire l'importanza del vaccino contro l'influenza, sono felice di aver contribuito con questo piccolissimo spot". xb1/sat/mca2