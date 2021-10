REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Al Sud “ci saranno miglioramenti grazie alla stagione di investimenti che si apre grazie alla decisione del governo di stanziare al Sud il 40% dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, circa 82 miliardi di euro a cui si aggiungono i fondi strutturali europei e il fondo nazionale di sviluppo e coesione. Questa mole di investimenti ma anche le riforme che il governo sta mettendo in campo garantiranno, secondo le stime di cui siamo in possesso, una crescita del Mezzogiorno nel medio-lungo periodo superiore rispetto alla media nazionale”. Lo ha detto Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, a Reggio Calabria per la firma dell’Accordo di Programma Quadro per l’area grecanica.

“Il Sud – ha continuato – crescerà di circa il 23-24% rispetto a una media nazionale del 15% e anche l’occupazione vedrà un trend positivo perché l’occupazione giovanile crescerà del 4,9% e quella femminile del 5,5. Non sono numeri freddi: dietro questi numeri ci sono centinaia di migliaia di donne, di giovani meridionali che grazie alle opportunità che stiamo costruendo e disegnando troveranno un posto di lavoro”.

