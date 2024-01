Cardiochirurgia, l’Ismett all’avanguardia con la realtà aumentata

PALERMO (ITALPRESS) - La realtà aumentata in campo medico ha un grande futuro davanti. Ne ha parlato in un'intervista all'Italpress Francesco Musumeci, Senior Consultant in Cardiac Surgery dell'Ismett di Palermo. Con la realtà aumentata l'equipe guidata dal professor Musumeci ha effettuato un intervento mini-invasivo, per la prima volta in Italia, in una sala operatoria di Cardiochirurgia. "Questo apre a sviluppi importanti in futuro. Se noi pensiamo all'integrazione tra realtà aumentata, tecnologia robotica, intelligenza artificiale, tecnologia 5G, negli anni a venire vedremo una medicina totalmente stravolta". abr/fsc/xd6/gtr