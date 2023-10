Cardinale “In oncologia prevenzione basilare contro esiti disastrosi”

PALERMO (ITALPRESS) - “Come recita un vecchio proverbio, è una massima della medicina, prevenire è meglio che curare. E la prevenzione, specie in oncologia, ha molta importanza. Prima di tutto perché permette di evitare alcune complicanze che poi sono disastrose. Secondo perché permette anche un risparmio al sistema sanitario nazionale”. Così il professore Adelfio Elio Cardinale, presidente della Società di Storia della Medicina, in occasione dell’incontro a Palermo tra oncologi, epidemiologi, vertici dell’assessorato della Salute, Istituzioni scolastiche, medici di medicina generale, per parlare al mondo della Scuola del tema della prevenzione in oncologia. col3/mgg/gsl (fonte video: ufficio stampa convegno)