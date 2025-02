Carcinoma ovarico, Cerana “Serve curare la persona oltre la malattia”

ROMA (ITALPRESS) - "Serve una cultura della cura eccellente, su cui noi associazioni possiamo fare molto. All'interno dei centri di cura sono applicate le terapie oncologiche integrate, che non curano la malattia ma la persona. Noi sappiamo quali sono i bisogni delle pazienti e sappiamo cosa fare per loro". Lo ha detto Nicoletta Cerana, presidente di ATCO Italia, intervenuta al The Watcher Talk Salute, il format in onda su Urania Tv, dedicato al tema del carcinoma ovarico. fsc/gtr (Fonte video: Utopia Studios)