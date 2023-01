Carburanti, sciopero confermato ma il confronto continua

Resta confermato lo sciopero dei gestori dei carburanti proclamato per il 25 e 26 febbraio. L’incontro che si è svolto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con le associazioni di categoria non ha per il momento sbloccato la situazione. Il 19 gennaio è previsto un nuovo vertice. sat/gsl