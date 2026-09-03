Carburanti, prezzi in forte aumento per benzina e diesel sulla rete

ROMA (ITALPRESS) – Quotazione internazionale della benzina ieri in salita dopo la precedente seduta che aveva visto il diesel al galoppo. E sulla rete carburanti italiana arrivano ulteriori movimenti al rialzo degli operatori sui prezzi consigliati, con IP che rincara di due centesimi la benzina e di tre centesimi il diesel, Q8 e Tamoil di un cent la benzina e di due cent il diesel. Alla pompa i prezzi praticati di benzina e diesel risultano così in forte aumento. In particolare, in base ai dati del Mimit aggiornati al 3 settembre, il prezzo medio nazionale della benzina self è 2,039 euro/litro (rispetto a 2,027 euro/litro del 2 settembre) e quello del diesel self è 2,147 euro/litro (contro 2,131 del 2 settembre). Sulla rete autostradale il prezzo medio nazionale della benzina self è 2,124 euro/litro (rispetto a 2,110) e quello del diesel self è 2,221 euro/litro (contro 2,206). Questa mattina il Brent è in calo sotto i 95 dollari al barile e il Wti intorno ai 90.

Venendo al dettaglio dei prezzi per compagnie e no logo, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 2 settembre, i prezzi medi della benzina in modalità self praticati dalle compagnie sono tra 2,031 e 2,041 euro/litro (no logo 2,025). Per il diesel, i prezzi medi self praticati dalle compagnie si collocano tra 2,129 e 2,146 euro/litro (no logo 2,126). Sul servito per la benzina gli impianti colorati presentano prezzi medi tra 2,109 e 2,232 euro/litro (no logo 2,079). Sul diesel servito i punti vendita delle compagnie hanno prezzi medi compresi tra 2,212 e 2,345 euro/litro (no logo 2,181). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,758 e 0,784 euro/litro (no logo 0,750). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,678 a 1,779 euro/kg (no logo 1,697).

– Foto Ipa Agency –

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