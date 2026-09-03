ROMA (ITALPRESS) – Edenred annuncia in una nota la nomina di Fabrizio Ruggiero, con effetto dal 28 settembre 2026, a Chief Operating Officer, Benefits & Engagement e membro del Comitato Esecutivo di Edenred. Ruggiero riporterà a Bertrand Dumazy, Presidente e Amministratore Delegato di Edenred. Succederà ad Arnaud Erulin, che lascerà il Gruppo per assumere nuove responsabilità.

Come Chief Operating Officer per Benefits & Engagement, la missione di Fabrizio Ruggiero sarà quella di “rafforzare la leadership di Edenred come piattaforma digitale di Benefits & Engagement più affidabile al mondo”. Nell’ambito del piano strategico Amplify di Edenred, il suo ruolo comprenderà “l’accelerazione dell’acquisizione di clienti e la generazione di una maggiore crescita del ricavo medio per utente, grazie all’upselling e al cross-selling dell’impareggiabile portfolio di soluzioni di Edenred”. La roadmap prevede anche “lo sviluppo di nuovi servizi per i partner commerciali, nonché innovazioni basate sull’intelligenza artificiale”

“Sono lieto di dare il benvenuto a Fabrizio nel Comitato Esecutivo di Edenred. La profonda conoscenza delle nostre attività di Benefits & Engagement, acquisita da quando è entrato in Edenred nel 2021, unita alla sua esperienza internazionale maturata in importanti aziende di servizi e digitali B2B e B2C, sarà una risorsa preziosa per lo sviluppo di Edenred”, ha detto Dumazy. “Desidero inoltre ringraziare calorosamente Arnaud Erulin per il suo prezioso contributo e il suo impegno costante per il successo di Edenred negli ultimi 32 anni”.

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