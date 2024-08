NAPOLI (ITALPRESS) – Carabinieri si fingono turisti e catturano un 37enne, ricercato dal 6 giugno scorso in tutta Europa. L’uomo è stato sorpreso nella sua abitazione in via Concordia, a Napoli, non lontano dall’incrocio con la via del murales di Maradona, tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli.

Il pregiudicato ha ordinato un panino e il rider è appena arrivato. Cala il paniere dal balcone di casa ed i carabinieri lo riconoscono. Scatta il blitz. In pochi secondi i militari sono nell’abitazione del 37enne. Inutile il tentativo di nascondersi nel divano, in un vano ricreato ad arte per queste occasioni.

Scattano le manette ed il trasferimento nel carcere di Poggioreale. Un soggiorno breve quello nel penitenziario di Napoli. L’Austria ne ha invocato l’estradizione. L’arrestato è ricercato dalle autorità austriache e tedesche, per alcuni furti di rolex compiuti nel loro territorio. Il 6 giugno scorso, inoltre, per sottrarsi al mandato di cattura europeo, aveva violato i domiciliari a cui era stato sottoposto per una rapina commessa a Rimini.

