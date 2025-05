ROMA (ITALPRESS) – “Noi vogliamo investire sui giovani perché riteniamo che siano portatori di idee, sicuramente valide, che possono poi trasformarsi in azioni concrete. Abbiamo un problema però, quello legato al decremento demografico. Il bacino su cui lavoriamo oggi è un bacino inferiore rispetto al passato. Oggi, poi, il giovane è attratto da tante cose ma quando non vede la capacità di identificarsi in un’organizzazione che sia funzionale alla propria crescita umana e professionale lo allontana ed è più attratto dai facili risultati rispetto al sacrificio, per questo dobbiamo investire sulla formazione”. Lo ha detto il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, ospite del Festival dell’Economia di Trento. “Oggi abbiamo di fronte molte sfide, pensiamo all’intelligenza artificiale, agli algoritmi quantistici, allo spazio, a tutto ciò che riguarda la cyber sicurezza. Oggi – ha aggiunto – il mondo è fortemente digitale e l’economia si sta spostando, pensiamo alle criptovalute”.

“L’arma dei Carabinieri oggi è l’unica forza di polizia ad avere un reparto specializzato per contrastare le criptovalute. Come si fa ad attrarre giovani? Come questi giovani possono alimentare una filiera positiva e trasferire le proprie competenze, la propria professionalità a favore della comunità che devono servire? Ritengo che bisogna lavorare sui valori, oggi il giovane, più che mai, ha bisogno di riconoscersi nei valori e nell’identità”. Per il comandante Luongo bisogna mettere in mostra “un’organizzazione che sia attrattiva, moderna e noi lo stiamo facendo, con un’architettura organizzativa che consente, per esempio, una gestione dell’intelligenza artificiale in modo proattivo- L’abbiamo inserita nel nostro dipartimento di innovazione dove abbiamo chiesto ai giovani di partecipare”.

