Carabinieri, l’Arma celebra il 60° anniversario del servizio aereo

ROMA (ITALPRESS) - Il Servizio Aereo dell'Arma dei Carabinieri ha festeggiato il 60° Anniversario della fondazione con una cerimonia che si è svolta nell'aeroporto militare "Mario de Bernardi" di Pratica di Mare, sede del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri, alla presenza del Comandante Generale, Gen. C.A. Teo Luzi. All'evento, preceduto dalla deposizione di una corona di fiori in ricordo dei caduti del Servizio Aereo, ha preso parte una vasta platea di ospiti: presenti il senatore Maurizio Gasparri, l'avvocato Alessandra Bruni - Presidente Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, Comandanti Generali emeriti ed ex Comandanti del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri (Rac). La cerimonia si è aperta con un saluto del Comandante del Rac, a cui è seguita la proiezione di un filmato celebrativo. col3/gtr (Fonte video: Arma dei Carabinieri)