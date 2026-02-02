Carabinieri e Fondazione Milano-Cortina 2026 insieme per la sicurezza di atleti e pubblico

MILANO (ITALPRESS) – È stato siglato un accordo tra l’Arma dei Carabinieri e la Fondazione Milano Cortina 2026 finalizzato a promuovere, in tutto il territorio Olimpico, la reciproca collaborazione, nell’ambito delle rispettive competenze. In particolare, il Protocollo d’intesa, vede affiancati i Carabinieri ai componenti della funzione Security di Fondazione per la promozione, nei luoghi di ospitalità delle delegazioni straniere, di momenti informativi sui servizi resi dall’Arma sul territorio, anche negli ambiti di specialità quali la prevenzione e contrasto degli illeciti in materia di sanità, igiene e sofisticazioni degli alimenti e delle bevande, avvalendosi per questo del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e dei dipendenti Nuclei Antisofisticazione e Sanità dislocati sul territorio nazionale, nonché la verifica dei livelli essenziali delle prestazioni quanto all’applicazione della legislazione sociale nei diversi ambiti lavorativi, nonché vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, avvalendosi per questo del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro e dei dipendenti Nuclei Ispettorato del Lavoro. Inoltre, il Protocollo prevede lo scambio informativo per ogni notizia d’interesse a tutela degli interessi diffusi e collettivi, anche nei citati ambiti di specialità, con particolare riguardo alla fruizione da parte di pubblico, atleti e stakeholder dei servizi connessi con lo svolgimento dei Giochi.

Grazie all’ accordo, quindi, l’Arma e la Fondazione Milano Cortina 2026 collaboreranno non solo nell’attività informativa a favore dei vari team internazionali su chi sono e cosa fanno i Carabinieri ma, altresì, nella “vita quotidiana” dei Giochi, garantendo punti di contatto qualificati ai membri della Security della Fondazione e a tutti i soggetti protagonisti di questo Grande Evento. La sigla dell’accordo è stata suggellata da un incontro tenutosi presso la storica caserma “Ugolini” e che ha visto protagonisti, per l’Arma, il Generale di Divisione Giuseppe De Riggi, Comandante la Legione Carabinieri “Lombardia”, nella cui giurisdizione ricadono i cluster olimpici di Milano e Sondrio, e il Generale di Brigata Rodolfo Santovito, Comandante Provinciale di Milano, sotto la cui responsabilità opereranno i Carabinieri sul Capoluogo meneghino per garantire la sicurezza delle gare che si terranno nelle 3 venue competitive, della permanenza degli atleti nel Villaggio Olimpico, del pubblico e dei numerosi Capi di Stato che parteciperanno alla Cerimonia inaugurale dei Giochi che si terrà il 6 febbraio sera presso l’Olympic Stadium di San Siro. L’iniziativa si inquadra nel più ampio impegno delle Istituzioni per garantire i massimi livelli di sicurezza, in occasione di un evento di rilevanza internazionale come i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026.

