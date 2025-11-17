CAR-T, un nuovo standard di cura per i tumori del sangue

FIRENZE (ITALPRESS) - A sei anni dal loro arrivo in Italia le terapie CAR-T sono ormai parte stabile della pratica clinica e rappresentano una svolta nella cura dei tumori del sangue più aggressivi. I trattamenti sono passati da poche decine nel 2019 a quasi cinquecento nel 2024 mentre nel Paese operano oggi oltre quaranta Centri autorizzati. La ricerca sta ampliando indicazioni ed efficacia con risultati sempre più incoraggianti nei linfomi nelle leucemie e nel mieloma multiplo anche nei pazienti refrattari alle terapie convenzionali. A Firenze AIL ha presentato una nuova tappa della campagna nazionale dedicata a informazione accesso e gestione delle CAR-T sottolineando il ruolo della rete clinica multidisciplinare e la necessità di percorsi organizzativi adeguati alla complessità della terapia. xb8/f39/mgg/mrv