ROMA (ITALPRESS) – Roma Capitale annuncia il grande concerto di Capodanno 2026, l’evento che porterà il meglio della musica italiana al Circo Massimo, nel cuore di Roma, per festeggiare, il 31 dicembre a partire dalle ore 21:00, l’inizio del nuovo anno. Sul palco si esibiranno tre tra i più amati artisti della scena musicale contemporanea: Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai, artisti apprezzati dal pubblico e dalla critica che porteranno sul palco i successi che hanno segnato le loro carriere facendoli diventare dei veri e propri capisaldi della musica italiana, tra pop, rap e cantautorato. I protagonisti di questa festa di fine anno, nel cuore della Città Eterna, sono stati annunciati durante una conferenza stampa nella Sala delle Bandiere del Campidoglio, alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dell’Assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda Alessandro Onorato, di Ferdinando Salzano, Fondatore Friends & Partners, di Massimiliano Montefusco, Amministratore Delegato di RDS, e delle voci di RDS, Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro, che guideranno romani, romane e turisti in questa notte speciale. Il concerto, che si svolgerà in uno scenario unico al mondo, sarà totalmente gratuito, offrendo a tutti l’opportunità di salutare insieme l’arrivo del 2026 in un luogo magico, simbolo della musica e del divertimento capitolino.

“Quella del Circo Massimo sarà una bellissima serata con tre straordinari artisti, un grande concerto gratuito, un momento di festa, di gioia per celebrare l’arrivo del nuovo anno. È una tradizione amatissima dalle romane e dai romani e da tutti quelli che amano Roma e quindi siamo sicuri che sarà un grande successo e per questo invito tutti a partecipare”, afferma il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Per il quarto anno consecutivo garantiremo un grande concertone, gratuito, per tutta la città al Circo Massimo. Sono felice che ci saranno Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai, tre artisti che da soli riempiono a pagamento palazzetti e arene in tutte le città d’Italia. Dare la possibilità a migliaia di romani, dai giovani alle famiglie, di poterli ascoltare senza spendere per il biglietto e brindare insieme, in sicurezza, al nuovo anno è un motivo di orgoglio. Vogliamo una città che non lascia indietro nessuno, una Roma dove musica e intrattenimento siano davvero dei diritti di tutti. Siamo poi convinti che il Concertone, con artisti così importanti, aiuterà a veicolare l’immagine di una città in movimento, viva, e attrarrà ancora nuovi flussi turistici, generando così ricadute economiche e occupazionali per il territorio. L’anno scorso per il concertone lavorarono oltre 1000 persone e, tra il 2022 e il 2024, solo i grandi concerti a Roma hanno dato occupazione a oltre 7000 persone”, dichiara l’Assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda Alessandro Onorato.

