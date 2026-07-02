Canottaggio, 4 equipaggi azzurri in gara nel weekend alla Henley Royal Regatta

ROMA (ITALPRESS) – A distanza di 9 anni, la Nazionale italiana di Canottaggio ritorna alla Henley Royal Regatta. Appuntamento da domani a domenica con azzurre e azzurri impegnati in una delle regate più antiche e prestigiose del panorama remiero internazionale, che si disputa sul Tamigi, nella cittadina inglese di Henley, dal 1839. Saranno quattro gli equipaggi selezionati dal direttore tecnico Antonio Colamonici. Prime a scendere in acqua, domani, saranno Laura Meriano e Alice Codato nel due senza femminile, specialità in cui nel 2025 si sono classificate quarte al Mondiale. Avversarie, nei quarti di finale della “Hambleden Pair Challenge Cup”, le sudafricane Courtney Westley e Katherine Williams. Attesa per il quattro di coppia maschile detentore del titolo mondiale e argento olimpico. Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili esordiranno sabato all’interno del programma della “The Queen Mother Challenge Cup” contro la vincente della sfida tra Oxford Brookes/Queen’s Belfast e Leander Club. L’avversario più duro sarà il Lender Club/Twickenham (Cedol Daffyd, Callum Dixon, Tobias Schröder, Rory Harris), equipaggio vincitore dell’ultima prova di Coppa del Mondo a Lucerna e per tre quarti vicecampione mondiale a Shanghai dietro gli azzurri.

Domenica le sfide dell’otto maschile e femminile. Per l’assegnazione della “The Grand Challenge Cup” e della “Remenham Challenge Cup” sarà sempre sfida con quotati armi britannici, rispettivamente Oxford Brookes/Leander e Leander/Molesey. La formazione azzurra maschile è composta da Emanuele Gaetani Liseo, Giovanni Codato, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Matteo Lodo, Salvatore Monfrecola, Nunzio Di Colandrea e capovoga Giuseppe Vicino con al timone Alessandra Faella. L’ammiraglia femminile è formata da Clara Guerra, Alice Gnatta, Angelica Merlini, Giorgia Pelacchi, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Laura Meriano e capovoga Alice Codato con al timone Emanuele Capponi. A Henley ogni gara si svolge secondo la formula a eliminazione diretta con due equipaggi fianco a fianco lungo il tracciato rettilineo di lunghezza pari a 2.112 metri (un miglio e 550 iarde), delimitato da due file di aste di legno galleggianti fissate a pali verticali e disposte lungo il fiume. Lungo il percorso, il quarto della storia della competizione adottato a partire dal 1924 e ricavato da una rimozione di una parte di Temple Island (partenza della regata) e di una porzione della sponda opposta nel Berkshire, sono presenti due punti di riferimento intermedi: “Remenham Barrier” (636 metri) e “Fawley” (1046 metri).

– foto ufficio stampa Federazione Italiana Canottaggio –

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