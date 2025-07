Caner “Vinitaly and The City” traino per per tutto il paese

VENEZIA (ITALPRESS) – “Il rafforzamento dell’export agroalimentare passa attraverso una visione condivisa tra Governo e Regioni, capaci di fare sistema per promuovere in maniera strutturata e coordinata le nostre eccellenze nel mondo. La scelta di riunirci in Calabria, nei giorni simbolici del Vinitaly and the City, rappresenta non solo un gesto di attenzione verso un territorio ricco di potenzialità, ma anche un segnale politico forte: il sistema delle Regioni è compatto e pronto a sostenere, con proposte concrete, il rilancio dell’agroalimentare italiano sui mercati globali. In questo contesto Veronafiere, con manifestazioni come Vinitaly, Vinitaly USA e ora Vinitaly and the City in Calabria, continua a rappresentare un modello di successo e un traino per tutto il Paese, portando fuori dai confini regionali l’intero sistema fieristico veneto. La Fiera di Verona cresce, traina l’agroalimentare regionale, dimostra tutta la propria attrattività all’interno di una strategia nazionale di promozione integrata. Il know how veneto ha in questo uno straordinario biglietto da visita, rafforzando una leadership che si dimostra vincente in Italia e all’estero”. Lo ha detto l’assessore regionale Veneto Federico Caner, presiedendo oggi a Sibari la Commissione Politiche Agricole in cui è stato presentato “Vinitaly and The City”, il format firmato Veronafiere che unisce vino, cultura, storia e paesaggio.

All’incontro hanno partecipato il ministro Lollobrigida, gli assessori regionali all’Agricoltura, il presidente di Ice Matteo Zoppas e il presidente di Veronafiere Federico Bricolo con il direttore generale Adolfo Rebughini e l’exhibition manager Gianni Bruno.

Nato come “fuori salone” del Vinitaly, “Vinitaly and the City” è oggi un evento pensato per il pubblico consumer dei wine lover ma con ricadute concrete in termini di enoturismo e marketing territoriale; oltre 80 i produttori coinvolti e 20.000 le presenze in tre giornate. A sostenere Vinitaly and the City c’è la forza di un brand riconosciuto in tutto il mondo: con 57 edizioni Vinitaly è il salone di riferimento globale per il business del settore vitivinicolo italiano, con un network di oltre un milione di contatti e una piattaforma promozionale con rassegne quali Vinitaly.USA, Wine South America, Wine to Asia, roadshow, preview e le attività formative della Vinitaly International Academy.

-Foto Regione Veneto-

(ITALPRESS).