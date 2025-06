Caner “Altri 38,6 milioni a sostegno dei giovani agricoltori veneti”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Diciamo da tempo che il futuro dell’agricoltura è nelle mani dei giovani, che sempre più stanno tornando alla terra con idee innovative e grandi progetti. Ora possiamo dire che la Regione li supporta, tutti quanti. Credo che il messaggio più bello per i giovani imprenditori agricoli in fase di insediamento, sia ritrovarsi accanto l’Istituzione regionale, che prende per mano le loro richieste e le sostiene”. L’assessore regionale all’Agricoltura Federico Caner annuncia di aver più che raddoppiato le risorse di alcune misure del CSR 2023-2027 con l’intento di finanziare tutte le domande che superano l’istruttoria di ammissibilità. Si tratta di 368 domande da parte di giovani imprenditori agricoli per il primo insediamento della loro azienda, con collegate 507 istanze per ammodernamento o diversificazione dell’impresa in cui si insediano. In aggiunta, saranno finanziate anche 144 domande di aiuto per investimenti nella diversificazione delle aziende agricole, 90 per la prevenzione dei danni alle produzioni da calamità naturale (gelo, grandine, insetti), e 24 per l’erogazione di consulenze agli agricoltori.

“I 6 bandi promossi alla fine del 2024 – spiega Caner – cubavano un finanziamento di 35.500.000 euro, ma queste risorse si sono dimostrate insufficienti a soddisfare il numero altissimo di richieste pervenute agli uffici regionali. In considerazione della rilevanza dei progetti candidati al finanziamento, abbiamo deciso di integrare con ulteriori 38.600.000 euro gli aiuti iniziali, consentendo di soddisfare tutte le domande ammissibili. Come si vede, le risorse sono più che raddoppiate rispetto al primo stanziamento, confermando la volontà di prendere per mano i giovani nel loro percorso di insediamento nelle nuove aziende agricole. La grande sfida in termini di identità, per il Veneto ma anche per tutto il Paese, è intercettare i giovani imprenditori con risorse che assicurino loro la possibilità di dedicarsi all’agricoltura – conclude Caner -. Sono peraltro garanzia di sostenibilità perché sono cresciuti e culturalmente predisposti al biologico, al risparmio idrico, all’economia circolare. E lo dimostrano i progetti che hanno presentato per il finanziamento regionale. Da parte nostra, con il CSR 2023-2027 abbiamo tutta l’intenzione di incrementare gli sforzi già fatti con la programmazione PSR 2014-2022, grazie alla quale abbiamo aiutato 2.721 aziende di imprenditori con età media di 28 anni, per il 26% donne; il sostegno in media è stato di 58mila euro”.

