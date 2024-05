LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – Chris Fearne, vice primo ministro maltese, ministro dei Fondi europei e candidato maltese alla carica di commissario europeo dopo le elezioni di giugno, si trova ad affrontare una serie di accuse di frode in relazione all’indagine penale sulla privatizzazione di tre ospedali statali. Fearne sarà accusato di appropriazione indebita, ottenimento di denaro o proprietà con falsi pretesti e altri guadagni fraudolenti. Le stesse accuse si applicano al governatore della Banca Centrale ed ex ministro delle finanze Edward Scicluna, e ad un certo numero di alti funzionari governativi. Il futuro politico del candidato commissario europeo Chris Fearne e del governatore della banca centrale Edward Scicluna, membro del consiglio direttivo della Bce, è in pericolo dopo la pubblicazione delle accuse penali.

La rivelazione arriva poche ore dopo la conferma che erano state emesse accuse contro l’ex primo ministro Joseph Muscat, Konrad Mizzi e Keith Schembri, insieme ad altre 12 persone e 8 società, con Muscat, Mizzi e Schembri che sono accusati di corruzione e riciclaggio di denaro. e associazione a delinquere tra le altre accuse. La magistrata ha chiesto alla corte di imporre un provvedimento di congelamento per circa 30 milioni di euro ciascuno nei confronti di Muscat, Mizzi e Schembri. L’eurodeputato nazionalista David Casa ha avvertito il vice primo ministro Chris Fearne della “difficile prova” che dovrà affrontare prima di assumere il ruolo di commissario europeo a causa della sua inerzia riguardo alla concessione degli ospedali.

“Prima di iniziare a fare le valigie per Bruxelles, Fearne dovrebbe ricordare che la posizione di commissario non è automatica ma dipende da un test davanti al Parlamento europeo”, ha scritto Casa. Casa ha aggiunto: “ha nove mesi per annullare ciò che ha fatto, dato il suo ruolo nell’accordo degli ospedali corrotti, e assicurarsi che i 400 milioni di euro vengano recuperati”.

