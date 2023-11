VENEZIA (ITALPRESS) – Prosegue la musica al Centro Candiani del Settore Cultura del Comune di Venezia, con Candiani Groove, sempre con la direzione artistica di Veneto Jazz, che proseguirà come sempre all’insegna della musica internazionale portando nell’auditorium artisti e concerti inediti con imperdibili appuntamenti nel segno del jazz, della world music e della contaminazione dei linguaggi. Venerdì 24 novembre alle 20.30 protagonista è Markus Stockhausen Group: la loro musica è chiaramente plasmata dalle radici della musica colta europea. Le composizioni di Stockhausen formano una sintesi armoniosa con l’arte dell’improvvisazione con leggerezza, una sorta di giocosità, forti espressioni emotive e talvolta anche divertenti. I passaggi aperti consentono creazioni spontanee.

Markus Stockhausen (nato nel 1957) è uno dei pochi trombettisti solisti in grado di muoversi senza sforzo tra la musica contemporanea, la musica classica e il jazz moderno. Per circa 25 anni ha collaborato strettamente con suo padre, il compositore Karlheinz Stockhausen, che ha composto per lui molte belle opere. Già nel 1976 ha eseguito l’opera Sirius di Karlheinz Stockhausen all’Einstein Spacearium di Washington D.C. in occasione delle celebrazioni del Bicentenario. Nel 1981 e nel 1984 è apparso come solista nel ciclo operistico di suo padre Licht alla Scala di Milano, nel 1985 alla Royal Covent Garden Opera di Londra, nel 1991 all’Opera di Lipsia. Numerosi concerti lo hanno portato nei festival di tutto il mondo.

