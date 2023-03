Cancro del colon, quali i sintomi? Ecco i campanelli d’allarme

L'incidenza del cancro del colon negli ultimi anni è salita in Italia, sia per gli uomini sia per le donne. Ma quali sono i sintomi? Antonino Spinelli, responsabile dell'Unità Operativa di Chirurgia del Colon e Retto dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano spiega quali sono i campanelli d'allarme. fsc/gsl/