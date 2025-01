ROMA (ITALPRESS) – Justin Trudeau si è dimesso da leader del Partito liberale, ma rimarrà in carica come premier del Canada fino a quando non sarà scelto il suo successore. L’annuncio è arrivato dallo stesso Trudeau – alla guida del Paese dal 2015 – nel corso di una conferenza stampa dalla sua residenza di Rideau Cottage, a Ottawa. A spingere Trudeau verso le dimissioni le forti tensioni all’interno del partito, alimentate dalle dimissioni inattese a dicembre del vice primo ministro Chrystia Freeland. Il Canada dovrebbe andare al voto entro la fine di ottobre.

“Come tutti sapete, sono un combattente e non sono uno che si tira indietro – ha spiegato -. Ma sono sempre stato guidato dal mio amore per il Canada, dal mio desiderio di servire i canadesi e da ciò che è nel migliore interesse dei canadesi. E i canadesi meritano una vera scelta nelle prossime elezioni: viste le battaglie interne al partito non posso essere io a guidare i liberali alle prossime elezioni”.

