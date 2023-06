BANGKOK (THAILANDIA) (ITALPRESS) – Preziosissima vittoria per l’Italia di Davide Mazzanti a Bangkok. Dopo la sconfitta al quinto contro il Brasile, nella seconda uscita della week 3 di Volleyball Nations League – valida per la quarta giornata della Pool 6 – le azzurre superano in rimonta il Canada 3-2: 22-25, 25-23, 25-14, 24-26, 15-10 i parziali che premiano l’Italia, che centra la sesta vittoria e fa così un altro passo verso le Finals, scavalcando proprio il Canada all’ottavo posto. Le azzurre avrebbero potuto chiudere i conti già nel quarto parziale ma prima un videochallenge con le immagini sbagliate fa innervosire le ragazze di Mazzanti, poi qualche errore di troppo costa caro all’Italia, che si fa rimontare da 24-21 a 24-26. Nel quinto, però, la Nazionale torna sul pezzo e chiude i conti. Domani, ancora alle 8 ora italiana, la sfida contro la Croazia.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]