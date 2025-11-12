Campionati del Mondo Master 2025, in Bahrein subito quattro medaglie per l’Italia

MANAMA (BAHRAIN) (ITALPRESS) – Inizia alla grande, con quattro medaglie, il Mondiale Master 2025 dell’Italia a Manama. In Bahrein, nella giornata inaugurale, suona due volte l’Inno di Mameli e la spedizione azzurra balza subito in testa al medagliere per nazioni con due ori e due argenti.

Una finale tutta italiana è valsa il tetto del mondo per Costanza Drigo nella sciabola 50+ dopo un bellissimo match tutto tricolore con Daniela Colaiacomo, alla quale è andata la piazza d’onore. Gioia d’oro per Federico Bollati nella spada 40+, campione del mondo grazie ad una stoccata perfetta alla priorità. Quarta medaglia di giornata per Giuliano Pianca che ha chiuso in seconda posizione dopo una gara di altissimo livello. Si è fermata ad un passo dal podio la prova di Margherita Camerin e Rosangela Topatigh nella sciabola 60+.

Costanza Drigo e Daniela Colaiacomo hanno aperto il loro tabellone ad eliminazione diretta tra le sciabolatrici con le vittorie 10-2 sulla giapponese Otsuka e contro l’australiana Rudra 10-0, per poi imporsi – rispettivamente – nel derby su Gabriella Lo Muzio (10-8) e sull’atleta neutrale Tilliakhodzhaeva (10-1 ). Nei quarti di finale le due romane hanno battuto la tedesca Thome, 10-9 per Drigo, e la statunitense Kalkina, 10-8 in favore di Colaiacomo. Ancora due grandi match per le azzurre che hanno avuto la meglio sull’austriaca Tanzmeister (10-8) e su un’altra atleta Usa, Seal (10-6). In finale è Costanza Drigo ad imporsi e a laurearsi campionessa del mondo dopo una finale molto combattuta e che si è conclusa con il punteggio di 10-7 con Daniela Colaiacomo che è salita così sul secondo gradino del podio. Così le altre italiane: 9^ Martina Ganassin, 16^ Gabriella Lo Muzio.

La giornata perfetta di Federico Bollati è invece iniziata con due successi rispettivamente sul britannico Batema (10-5) e sullo statunitense Hurme (10-7). Negli ottavi di finale l’azzurro si è imposto 10-8 sull’altro britannico Agrenich. La certezza della medaglia è arrivata grazie al 10-7 sul polacco Sekowski ma la sua cavalcata non è finita qui. In semifinale, il campione italiano 2009 si è imposto per 10-7 sull’atleta Usa Tsinis accedendo alla finalissima. Nell’atto conclusivo, al cardiopalma, Bollati ha prima recuperato la stoccata di svantaggio a meno di tre secondi dal termine e poi ha messo a segno il 9-8 alla priorità che gli è valso il primo titolo iridato da Master. Così gli altri azzurri: 14° Simone Baroglio, 20° Mattia Pedone, 25° Antonio Robecchi Majnardi.

I primi due match del tabellone ad eliminazione diretta hanno visto Giuliano Pianca imporsi contro l’atleta neutrale Zakirov (10-5) prima, e poi sullo statunitense Wheeler (10-7). Negli ottavi di finale l’azzurro ha battuto 8-7 il tedesco Oswald regalandosi la “top 8”. Nei quarti di finale il portacolori dell’Italia ha imposto la sua scherma vincendo 10-3 contro il francese Gaudry per poi battere lo statunitense Taylor alla priorità 6-5 garantendosì l’accesso alla finale per la medaglia d’oro. Giuliano Pianca nell’atto conclusivo ha poi lottato ma è uscito sconfitto 10-8 dal belga Stock mettendosì al collo la medaglia d’argento. Così gli altri italiani: 19° Carlo Romanelli, 28° Giuseppe Marino, 35° Pasquale Parisi.

Si è fermata a un passo dal podio la gara di Margherita Camerin e Rosangela Topatigh. Le due sciabolatrici della categoria 60+ sono state rispettivamente battute nei quarti dalla britannica Narey (10-7) e dall’australiana Du (10-5) chiudendo in 6^ e 8^ posizione finale. Così le altre sciabolatrici al via: 15^ Claudia Bandieri, 16^ Maria Teresa Conconi.

Domani, nella spada maschile, spazio agli Over 50 con Claudio Pirani, Carlo Rota, Paolo Salamandra e Gabriele Vincenzi, nella Over 60 in pedana Riccardo Bonsignore Zanghì, Luca Magni, Umberto Spanò e Alberto Zicari. Per la sciabola femminile Over 40 Veronica De Cicco, Caterina Franchi, Martina Giannecchini e Cecilia Pingelli mentre nella Over 70 ci sono Adriana Albini, Iris Gardini e Antonella Parpaiola.

