Campi Flegrei, vertice in Prefettura a Napoli con il ministro Piantedosi

NAPOLI (ITALPRESS) – È iniziata a Napoli la riunione con i sindaci dell’area flegrea, colpita dal terremoto di magnitudo 4.7 dell’1 agosto. A presiedere il vertice in Prefettura è il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Sono presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, l’assessore regionale con delega alla Protezione civile, Fiorella Zabatta, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il prefetto Michele di Bari e il questore Maurizio Agricola. C’è anche il commissario straordinario di Governo per i Campi Flegrei, Fulvio Maria Soccodato, i sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida e i rappresentanti provinciali dei vigili del fuoco e di tutte le forze dell’ordine.

– foto xc9/Italpress –

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