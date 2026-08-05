Abodi “Dal Governo 50 milioni per gli interventi negli oratori delle aree urbane più fragili”

ROMA (ITALPRESS) – “Per la prima volta nella storia della Repubblica il Governo dedica una misura nazionale da 50 milioni di euro per interventi infrastrutturali negli oratori delle aree urbane più fragili, riconoscendone il valore educativo, sociale e sportivo”. Così, su X, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. “Fino al 16 ottobre, sul sito del Dipartimento per lo sport, Diocesi, Istituti Religiosi, Società di Vita Apostolica ed enti ecclesiastici collegati potranno candidare progetti di riqualificazione. Grazie alla collaborazione con il Cardinale Matteo Zuppi, investiamo, assieme all’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), in luoghi che ogni giorno rappresentano un presidio di comunità, inclusione e crescita, con una particolare attenzione ai territori dove il bisogno educativo e sociale è maggiore”, ha aggiunto il Ministro.

“Gli oratori sono spazi nei quali lo sport educa, previene il disagio, contrasta la solitudine, costruisce relazioni e offre opportunità ai più giovani, ai bambini e agli adolescenti. Con questa misura, resa possibile dall’impegno del Governo guidato da Giorgia Meloni, trasformiamo un principio in un investimento concreto, rafforzando il ruolo dello sport come strumento di coesione sociale e indispensabile ‘difesa immunitaria’”, ha concluso Abodi.

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