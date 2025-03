Campi Flegrei, in corso sciame sismico dalle 6:25 di questa mattina

NAPOLI (ITALPRESS) – L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato che a partire dalle 06:25 di questa mattina in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale di Pozzuoli insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto.

– foto: screenshot da sito Ingv –

(ITALPRESS).