Campi Flegrei, De Luca “Calo turismo inevitabile, ma non drammatizziamo”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Era inevitabile che ci fosse qualche ricaduta anche dal punto di vista delle presenze: non drammatizziamo, facciamo tutto quello che è nelle nostre possibilità per garantire servizi e attività di prevenzione”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che a Napoli, a margine della conferenza stampa di presentazione del progetto definitivo del nuovo ospedale Santobono, risponde così a chi gli chiede un commento sull’allarme lanciato da Federalberghi Campi Flegrei in relazione al -20% di prenotazioni rispetto all’anno scorso nelle strutture ricettive per i giorni di Pasqua.

“Per quello che ci riguarda come Regione – spiega il governatore – ho fatto una richiesta di aiuto per i residenti per le rate dei mutui che stanno pagando nella zona a rischio, ma anche per la dilazione dei contributi per le imprese commerciali e artigianali. Mi ha risposto il ministro Musumeci confermandomi che il tema sarà all’attenzione del Governo e potremo avere un aiuto”.

“La Regione auspica che questo aiuto venga quanto prima, comunque abbiamo lanciato l’idea e mi pare sia stata accolta. Poi – prosegue De Luca – abbiamo realizzato un’area di attesa, una seconda area che ci è stata sollecitata dai comuni interessati dove però l’attività interna viene svolta dai comuni stessi e stiamo garantendo particolare attenzione con le nostre strutture sanitarie, Napoli 1 e 2 in particolare, per dare un’assistenza psicologica. Per il resto – chiosa il presidente della Campania – dobbiamo augurarci che vada tutto bene, non siamo in grado di prevedere altro”.

SUI DAZI “DANNO DA MEZZO MILIARDO DI EURO”

“Noi valutiamo che per quanto riguarda i principali flussi di esportazione della Campania negli Stati Uniti avremo un danno di mezzo miliardo di euro – aggiunge De Luca parlando anche dei dazi nel giorno in cui si attende l’annuncio ufficiale sulla loro introduzione da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump – “Dobbiamo sapere che ci sarà un problema, in modo particolare per l’agroalimentare e per il settore farmaceutico – sostiene il governatore -. Dobbiamo sapere – prosegue – che possiamo subire dei colpi anche rilevanti. Dobbiamo aprire in ogni caso una trattativa con gli Usa” dice De Luca anche se “i personaggi non sono particolarmente affidabili”.

“Guardo al modo di presentarsi di Trump e di un altro squinternato come Musk, non molto equilibrato: sappiamo che sono interlocutori difficili ma dobbiamo aprire una trattativa, se le cose trovano un punto di equilibrio andiamo avanti”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).