NAPOLI (ITALPRESS) – Il Consiglio regionale della Campania è stato convocato stamane per il question time. A rispondere alle interrogazioni dei consiglieri è stato l’assessore al Lavoro, Antonio Marchiello, per conto del presidente della giunta regionale. la prima interrogazione affrontata è stata quella presentata dal capogruppo della Lega, Severino Nappi, che ha interrogato la giunta sull’assunzione in Eav, di operai addetti alla manutenzione. “Eav – ha detto Marchiello – ha espletato nell’arco del 2020 la selezione pubblica per l’assunzione di 350 operai. Tutti gli operai neoassunti hanno iniziato il percorso di avviamento per l’inserimento nelle attività produttive. Ci sono stati rallentamenti nelle procedure dovuti alla crisi economica e alla situazione pandemica intervenuta nelle more della procedura di selezione”. Una risposta che non ha soddisfatto Nappi che è tornato a chiedere le dimissioni del presidente dell’Eav. Il capogruppo di Italia Viva, Tommaso Pellegrino, che ha chiesto invece chiarimenti sulla situazione regionale riguardante la situazione regionale circa la riabilitazione post acuzie di alta specialità, che in Campania registra liste di attese particolarmente lunghe.

“La direzione regionale per la Salute – ha risposto l’assessore Marchiello – ha rappresentato che ha programmato 250 posti letto in funzione dei nuovi criteri, prevedendo per macro-aree la loro collocazione in presidi ospedalieri ad indirizzo ospedaliero e nei Dea di I e Ii livello”. Il consigliere Nunzio Carpentieri (FdI) ha chiesto invece chiarimenti su un intervento relativo ad una variante urbanistica in galleria sul tracciato della strada statale 163, tra Maiori e Minori, in Costiera amalfitana. “L’Anas – è stata la risposta dell’assessore al Lavoro – ha approvato le risultanze di gara. Ad oggi si sono conclusi positivamente i controlli, e sono in corso di esecuzione le attività per la sottoscrizione del contratto di appalto. Sull’ipotesi di una passerella pedonale i Comuni interessati si sono pronunciati negativamente”. Il capogruppo di FdI, Cosimo Amente, ha interrogato la giunta regionale, sulla chiusura del pronto soccorso di Afragola. “La direzione dell’Asl Na2 nord ha rappresentato che non ha modificato l’assetto organizzativo aziendale, c’è stato un atto di razionalizzazione delle risorse”, ha risposto Marchiello, che ha poi aggiunto: “Ai fini del potenziamento dell’assistenza sanitaria ad Afragola è stata prevista la creazione di uno spoke e di una casa di assistenza sanitaria territoriale”. la consigliera Maria Muscarà (Misto), ha chiesto, nella sua interrogazione, chiarimenti sulle sorti stadio ‘A.Collanà di Napoli. Marchiello nella sua risposta ha ricordato che il Consiglio di Stato nella sua recente sentenza ha accolto tutti i punti della Regione Campania.

“Il presidente della Giunta regionale – ha proseguito l’assessore – ha intimato al concessionario Giano di lasciare l’impianto entro il prossimo 2 maggio. La soluzione ci sarà, sebbene non credo sarà immediata. Se il concessionario infatti andrà via il 2 maggio, la Regione subentrerà portando a termine l’anno sportivo, e farà lo stato di consistenza sull’impianto. Se Giano non andrà via incardinando un nuovo contenzioso i tempi potrebbero allungarsi. Da parte della Regione Campania c’è comunque la massima attenzione sulla vicenda”. Infine l’interrogazione presentata dal consigliere Luigi CirIllo (Più Europa) sui lavori di allargamento di via Comunale Margherita. “La Regione Campania non è competente. La competenza è del Comune di Napoli. Non so neanche come entrare nel merito”, è stata la risposta di Marchiello.

