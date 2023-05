NAPOLI (ITALPRESS) – “Stiamo dicendo da mesi che si fa fatica a mettere in piedi i turni del personale nei Pronto Soccorso. Il personale è talmente ridotto che non si riescono a fare neanche i turni. Il Ministero della Salute continua a dormire: quello di prima era narcotizzato, quello di oggi è in sonno”. Così il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto appuntamento settimanale con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio.

“Sulla sanità ci siamo dati l’obiettivo di svuotare le liste d’attesa entro il 2023. Chiarisco che già oggi per le prestazioni classificate come urgenti, cioè quelle da erogare entro 48 ore, non c’è nessun problema. Il problema è per le prestazioni programmabili che a volte richiedono mesi e mesi di tempo: vi illustreremo tra qualche giorno, nel giro di una settimana, un piano preciso per svuotare le liste e ridurre le attese” ha continuato De Luca. “Il problema delle liste d’attesa – prosegue il governatore – riguarda tutta Italia, noi stiamo bene dal punto di vista dei livelli nazionali, sembra incredibile ma stiamo meglio di tantissime regioni che hanno migliaia e migliaia di dipendenti in più rispetto alla regione Campania. In qualche ospedale – spiega ancora De Luca- c’è qualche criticità riguardo alla proporzione tra prestazioni private e pubbliche di medici ospedalieri dentro gli ospedali: sono le prestazioni in Alpi, attività di libera professione che è consentita, ed è ragionevole, dentro la struttura pubblica. Se il 20% delle liste d’attesa viene riservato per prestazioni private non c’è problema, ma se il 20% diventa il 200%, il sistema allora va radicalmente cambiato, non è tollerabile. Abbiamo dato disposizioni ai direttori generali – conclude De Luca – di fare un controllo rigoroso sulle prestazioni in Alpi nel rispetto dell’attività pubblica”.

