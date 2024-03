NAPOLI (ITALPRESS) – La quarta linea del termovalorizzatore di Acerra non si farà. Ad annunciarlo è il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto appuntamento con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio: “Avevamo avuto una discussione nei mesi scorsi sulla realizzazione di una quarta linea nell’impianto di Acerra che derivava da un ragionamento di questo tipo – spiega il governatore -: l’impianto di Acerra è attivo da 15 anni e il problema della manutenzione comincia a diventare urgente. Quando si fa la manutenzione si blocca una linea e se blocchi una linea hai il problema di smaltire centomila tonnellate di rifiuti in un anno che non riesci a lavorare lì: la quarta linea non si aggiungeva alle altre tre, era una linea di riserva che si attivava quando si chiudeva un’altra linea per i lavori di manutenzione”.

“Quello di Acerra – prosegue De Luca – è un territorio massacrato in questi anni da decine di impianti di trasformazione dei rifiuti e dunque vi era una particolare sensibilità da parte della popolazione e un elemento di sfiducia. Quindi abbiamo approfondito il ragionamento e, siccome dovremo fare entro l’anno la gara per scegliere il nuovo gestore dell’impianto di termovalorizzazione, abbiamo individuato questa soluzione: nel capitolato di gara mettiamo un vincolo, chi si aggiudica la gestione dell’impianto per i prossimi vent’anni deve impegnarsi a portare fuori regione le centomila tonnellate di rifiuti che rimangono per terra quando si fa la manutenzione. Abbiamo verificato – conclude De Luca – che questa ipotesi ha ovviamente qualche costo in più per la Regione però abbiamo ritenuto che fosse giusto, anche come atto di rispetto per la popolazione di Acerra, bloccare definitivamente l’ipotesi della quarta linea”.

– Foto: xc9/Italpress

(ITALPRESS).