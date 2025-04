Campania, De Luca pubblica l’elenco dei prossimi interventi “No a distrazioni”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Dopo il pronunciamento dell’Alta, anzi Altissima, Corte, si apre in Italia una stagione politica di alto valore ideale, morale e istituzionale…Ma nessuno si faccia distrarre dal lavoro!” Lo dice in una nota indirizzata alla stampa il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che torna a parlare all’indomani della pronuncia della Corte costituzionale in virtù della quale è sbarrata la strada all’attuale governatore per il terzo mandato alla guida di Palazzo Santa Lucia.

In un lungo elenco, che a detta di De Luca sarà aggiornato mensilmente, vengono illustrate in 21 punti tutte le prossime scadenze che impegneranno in prima persona il presidente e la giunta regionale.

Eccole nel dettaglio: Iniziativa pubblica sulle liste d’attesa; Iniziativa sull’endometriosi; Conferenza di servizi e gara di appalto per piazza Garibaldi e il Faro; Appalto lavori Eav per Porta Nolana e copertura binari fino a piazza Garibaldi; Consegna nuovi treni sulla Circumvesuviana; Conferenza di servizi e gara di appalti per il nuovo Santobono; Avvio lavori per l’ospedale Incurabili; Avvio lavori per ospedale di Castellammare; Avvio lavori per ospedale di Sessa Aurunca; Assemblea sindaci per finanziamento opere stradali; Avvio lavori stadio Arechi; Avvio lavori stadio Volpe; Conferenza servizi e appalto lavori stadio Collana; Avvio realizzazione invasi collinari; Conclusione lavori primi impianti di compostaggio; Conferenza regionale sull’Ambiente; Conferenza di servizi e appalto lavori San Pietro a Majella; Norme attuative della legge urbanistica; Ampliamento finanziamenti aziende agricole; Conclusione gara per la Quantum Valley; Avvio trattativa per nuovo asse tangenziale Verso zona ospedaliera collinare.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).