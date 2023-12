Campania, De Luca “Numeri straordinari da agricoltura e agroindustria”

NAPOLI (ITALPRESS) - “L’agricoltura, l'agroindustria rappresentano una quota importante del Pil della Campania, devo dire che abbiamo avuto dei risultati straordinari anche quest'anno”. Lo dice il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti a margine della sua visita al Villaggio contadino di Natale di Coldiretti aperto oggi in piazza Municipio a Napoli. “Ovviamente - aggiunge il governatore - parliamo di un'agricoltura che diventa sempre di più un comparto economico legato alla ricerca, all'innovazione, al risparmio energetico, all'industria di trasformazione, di conservazione di prodotti: quindi parliamo di qualcosa di importante. Il settore, il comparto, merita un incoraggiamento e anche un sostegno economico che non è mai mancato in questi anni”. xc9/pc/gtr