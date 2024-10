NAPOLI (ITALPRESS) – “Tra una decina di giorni arriva il primo dei 50 treni nuovi che abbiamo previsto per la circumvesuviana, per l’area vesuviana Napoli-Sorrento”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la diretta Facebook riguardo il punto settimanale sui principali fatti di rilievo nazionale e le iniziative del governo regionale per imprese, cittadini e famiglie

“Noi – ha proseguito il governatore – sappiamo che questa è la criticità vera che abbiamo nel trasporto pubblico campano. Quattro anni fa abbiamo fatto la gara per acquistare i treni nuovi e le gare per il segnalamento nuovo sulla linea ferroviaria. Sulla linea vesuviana abbiamo uno scartamento ridotto, i binari sono più stretti tra loro. Quindi, bisogna produrre treni specificamente per l’area vesuviana. Tra una decina di giorni arriva alla stazione centrale di Napoli il primo treno nuovo per il collaudo”.

“Ci vorranno quasi 4 mesi di tempo per le prove di collaudo, che si fanno in genere di notte sulla linea ferroviaria, per avere poi l’autorizzazione da parte dell’agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria. In primavera avremo il primo treno nuovo sulla vesuviana. Ce ne saranno altri. L’obiettivo in un anno e mezzo è quello di portare il tempo di percorrenza dei treni nuovi sulla linea vesuviana da 40 minuti attuali a 12 minuti. E’ l’unico modo per risolvere il problema del traffico sulla penisola sorrentina”.

