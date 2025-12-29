Campania, Cirielli “Ritardi sulla Giunta? Problema del PD, non di Fico”

NAPOLI (ITALPRESS) - "Non voglio enfatizzare perché dal punto di vista statutario, in teoria, ci sarebbero ancora dei giorni". Così Edmondo Cirielli, capo dell'opposizione nel Consiglio Regionale della Campania prima di prendere parte alla prima seduta, in merito all'attesa delle nomine della giunta regionale, non ancora definite. "Certo, - ha proseguito - è un segnale negativo per la maggioranza, più che per il presidente Fico. È evidente che se fosse stato per il presidente, la giunta ci sarebbe stata. È chiaro che la sua maggioranza gli sta creando il problema. Nel senso che la sua maggioranza o è del PD, o è collegata al PD. È un problema del PD che non riesce ad esprimere una linea anche trasparente nei confronti della popolazione. Noi non approfitteremo certamente di questi contrasti. Anche perché, lo voglio ricordare, soprattutto al PD, il presidente è eletto dal popolo. Quindi, è lui il presidente. Credo che bisognerebbe rapidamente metterlo in condizioni di lavorare, con una Giunta che sia a disposizione e noi faremo la nostra parte. Come già detto in maniera trasparente faremo un'opposizione istituzionale, che significa un'opposizione nell'interesse dei cittadini campani, nel far funzionare la giunta. Ci aspettiamo dei segnali di cambiamento e di discontinuità rispetto ai metodi soprattutto utilizzati in questi 10 anni di sostanziale monocolore del PD, ma giudicheremo dai fatti concreti". xm9/pc/mca3